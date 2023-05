Als Zuckerlmacherin durchgestartet

Johanna Sommerauer fand auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bei der Zuckerlwerkstatt in Salzburg das, was ihr im Beruf bisher fehlte: Eigenständiges Arbeiten, Entfaltung ihrer Kreativität, Einbringen eines guten 3D-Verständnisses und Umsetzung eigener Ideen. Das liebt sie beim Zuckerl machen, einer jahrhundertalten Tradition. Zehn Tonnen Zucker pro Jahr verarbeitet sie in der Schauwerkstatt in reiner Handarbeit zu süßen Kunstwerken, die man dort gleich zum Kauf anbietet.