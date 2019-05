Als Voest-Lehrlinge noch Hunger gelitten haben

HOHENZELL, LINZ. Nach siebzig Jahren kehrte Alois Vöcklinger (88) dorthin zurück, wo einst seine Berufslaufbahn begann, in die Voest nach Linz

Alois Vöcklinger kehrte nach 70 Jahren in die Voest zurück. Bild: privat

Eine größere Freude hätten ihm seine Kinder nicht machen können. Zu dessen 88. Geburtstag luden sie ihren Vater zum Besuch der Voest ein, in der Alois Vöcklinger seine Berufslaufbahn gestartet und die er 1949 – vor siebzig Jahren also – verlassen hatte. Dass der Jubilar auch in seinem hohen Alter noch über ein hervorragendes Gedächtnis verfügt, beweisen seine detaillierten Erinnerungen an seine spannenden Voest-Zeiten.

Mit seinen vier Geschwistern am „Müna-Pächter-Haus“ in Gonetsreith aufgewachsen, war die Schulzeit von Alois Vöcklinger vom zweiten Weltkrieg stark geprägt. Lehrplätze für eine laut Vöcklinger „ordentliche“ Berufsausbildung waren damals „sehr begehrt“. Daher habe er schon als 13-Jähriger im 44er-Jahr zu suchen begonnen und sich bei der Eisenbahn beworben. „Nach Vorstellungsgesprächen bei der Reichsbahn in Attnang bekam ich schließlich die Zusage, nach meiner Schulzeit eine Lehre als Signalschlosser beginnen zu dürfen.“

Das Ende des Krieges hat jedoch diese Zusage zunichte gemacht, da es die Deutsche Reichsbahn nicht mehr gegeben hat. „Mein damals bester Schulfreund, Franz Kallinger, hat sich zeitgleich bei den Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerken, wie die Voest damals geheißen hat, in Linz beworben und die Zusage für eine Lehre bekommen“, erinnert sich der heute 88-Jährige. Kallinger überredete seinen Freund, es doch auch bei der Voest zu probieren.

Gesagt, getan. Freund Franz habe ihm verraten, dass der Personalchef, bei dem er sich vorstellen solle, Kommunist sei. Sein Tipp: „Kaufst dir die Tageszeitung Neue Zeit und gehst damit zum Vorstellungsgespräch. Dann wird’s schon klappen.“ Mit der Neuen Zeit in der Hosentasche bekam Alois Vöcklinger die Zusage. Am 26. November 1945 begann er die Lehre als Betriebsschlosser, als einer von damals 150 Lehrlingen.

„Ich wurde im Lehrlingsheim auf dem Voest-Gelände untergebracht. Die monatliche Lehrlingsentschädigung betrug 4 Schilling. Eine Fahrt mit dem Zug von Linz nach Ried hat 3,10 Schilling gekostet. Mein Verdienst hat also nicht ausgereicht, einmal im Monat heimzufahren.“ An noch etwas erinnerte sich Vöcklinger bei seinem kürzlich stattgefundenen „Geburtstagsbesuch“ in den Voest-Stahlwelten: „Obwohl die Verpflegung im Lehrlingsheim inkludiert war, hatten wir immer Hunger. Hat der Heizer vom Lehrlingsheim vergessen, im Keller die Tür zu verschließen, haben wir uns dort einige Kartoffel geholt, gekocht, gesalzen und sind wieder einmal ordentlich satt geworden.“ Einmal im Jahr wurden von allen Lehrlingen drei ausgesucht, die das meiste Untergewicht hatten. Sie durften für drei Wochen nach St. Georgen im Attergau zur Erholung. Der schmächtige Alois war auch einmal dabei.

Beim „Anblasen“ mit dabei

Einer der Höhepunkte im Berufsleben des Alois Vöcklinger war das feierliche „Anblasen“ des ersten Hochofens nach dem Wiederaufbau der komplett durch Bomben zerstörten Werksanlagen 1947. Mit anderen Lehrlingen durfte auch der junge Innviertler Spalier stehen. Nach Absolvierung seiner Lehrabschlussprüfung 1949 hat Vöcklinger noch einige Monate im Walzwerk gearbeitet. „Das Arbeitsklima war gut, aber im Lehrlingsheim konnte ich nach Lehrzeitende nicht mehr wohnen.“ Die nach langem Suchen gefundene Unterkunft war so desolat, dass sich der junge Mann schließlich entschloss, in seine Heimat Ried zurückzugehen.

An all diese Eindrücke erinnerte sich Alois Vöcklinger bei seiner Rundfahrt durch das moderne Werksgelände, zu dem ihn seine Kinder anlässlich des Geburtstages eingeladen hatte.

*

Sohn Franz hat die Erinnerungen des Vaters notiert und der Volkszeitung zur Verfügung gestellt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema