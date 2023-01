Als Joseph Ratzinger die Rieder Orgel prüfte

Joseph Ratzinger (re.) und Bruder Georg an der Orgel mit Prof. Joseph Werndl 1981 in Ried

Der Grund des Besuches: Die Rieder Orgel war das Objekt der Begierde, das Georg und Joseph Ratzinger damals ins Innviertel, genauer gesagt nach Ried, gelockt hatte. Denn der Dom in Regensburg sollte mit einer neuen Orgel ausgestattet werden, die jene Firma bauen sollte, die auch die Schwanthaler-Orgel in der Rieder Stadtpfarrkirche gebaut hatte.

Daher wollten Regensburgs Domkapellmeister Georg Ratzinger und Kardinal Joseph Ratzinger, zu dieser Zeit in München-Freising im kirchlichen Amt, den Klang der Orgel testen, wie die Rieder Volkszeitung im Sommer 1981 berichtet: "Hegt jemand Interesse am Kauf eines Instrumentes, so liegt am nächsten, daß man Klang und technische Finessen kennenlernt. So setzten sich Prof. Hermann Kronsteiner und Stadtpfarrorganist Joseph Werndl aufs Orgelbankerl, um dem Kardinal und seinem Bruder das 'Können' des Tasten- und Pfeifeninstrumentes vorzuführen. Der Eindruck, den die hohen Gäste aus dem benachbarten Bayern vermittelt bekamen, war ausgesprochen gut; es wurde nicht mit Lob gespart", hieß es damals im Volkszeitungs-Bericht, verbunden mit der Spekulation, dass bald auch im Regensburger Dom eine Orgel nach Rieder Vorbild erklingen könnte.

