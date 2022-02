Braunau und Rohrbach sind die letzten Bezirke in ganz Österreich, in denen der Verpackungsmüll noch nicht vor der Haustüre abgeholt wird. Das soll sich jetzt ändern: Ab 2023 kommt der gelbe Sack in die beiden Regionen. Schon im Herbst dieses Jahres soll mit der Verteilung begonnen werden. Die Einführung des Systems hat mehrere Gründe. Zum einen wurde die Vereinheitlichung der Sammlung von Leichtverpackung in Österreich am 29. Dezember 2021 per Novelle festgelegt.