Als Dreijährige bei der Burschen-U7, heute Profi

Andrea Gurtner spielte zuletzt in der ersten spanischen Liga.

In wenigen Tagen beginnt die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Eine, die die Spiele mit Spannung verfolgen wird, ist Profifußballerin Andrea Gurtner. Die 22-Jährige aus St. Peter hat sich dem Sport im Alter von dreieinhalb Jahren verschrieben. Ihre Karriere als Torfrau nahm mit vier Jahren bei den Burschen der U7 des FC Braunau ihren Lauf, mit 17 war sie erstmals im Nationalteam, vor zwei Jahren schaffte die Torhüterin den Sprung in die erste spanische Liga bei der UDG Teneriffa.