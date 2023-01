Als der Papst einst ins Oberinnviertel radelte

Wenn wir behaupten, Papst Benedikt XVI. war ein Unsriger, dann ist das nicht gelogen. Befindet sich doch sein Geburtsort Marktl in Bayern nur einen (kräftigen) Steinwurf entfernt von der österreichischen Grenze. Und so kommt es, dass das "Drent" kein Neuland für Joseph Ratzinger, der an Silvester im Alter von 95 Jahren verstorben ist, war. Als Kind führten seine Radtouren ins Oberinnviertel herüber.