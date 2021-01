RIED. "Unser Geschäft findet unter Menschen statt, daher sind uns Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden in der Pandemie wichtig", sagt der Geschäftsführer des Rieder Immobilienbüros RE/MAX, Martin Rachbauer. Aus diesem Grund hat sich das Immobilienunternehmen entschlossen, sich bei allen Kunden, die sie mit der Vermittlung einer Immobilie beauftragen, mit einem Gratis-Corona-Test in der seit gestern in Betrieb befindlichen neuen Testservice-Station in der Schwanthalergasse zu bedanken. "Dass diese Teststation in Ried zustande gekommen ist, geht auch auf unsere Vermittlung zurück", sagt Martin Rachbauer. Die Initiative erfolge auch aus Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, so der Makler. "Man lässt sich nicht nur für sich selbst testen, sondern auch, weil man anderen gegenüber Sicherheit geben will." Die Teststation ist täglich (außer Sonntag) von 8 bis 12.30 und 13 bis 18 Uhr geöffnet (kein Termin nötig). PCR-Tests kosten 85 Euro, Antigen-Schnelltests 29 Euro.

