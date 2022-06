Allzeit-Tief bei Arbeitslosigkeit

"Das bedeutet ein Allzeit-Tief im Bezirk Ried", so Klaus Jagereder, Leiter des Arbeitsmarktservice Ried. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei auf 181 Betroffene stark gesunken – die Zahl habe sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert, so Jagereder.

"Bei der aktuellen AMS-Tour versuchen wir, Unternehmen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man auch in Zeiten sehr geringer Arbeitslosigkeit Personal finden kann." Mit 2,5 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Bezirk Ried auch deutlich unter dem Landesschnitt von 3,4 Prozent. Per Ende Mai wären 715 Personen (davon 356 Frauen und 359 Männer) im Bezirk Ried arbeitslos gemeldet, so das AMS.