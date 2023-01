Alltagsbilder aus Berlin im KiK

Eine Ausstellung seiner Alltagsbilder zeigt der in Ried geborene, in Eitzing aufgewachsene und seit 2007 in Berlin lebende Fotograf ab Mittwoch, 18. Jänner, im Rieder KiK (Vernissage zur Ausstellung um 18 Uhr). "Über das Medium Foto möchte ich Geschichten erzählen", hat Florian Reischauer in einem OÖN-Interview gesagt. Diese Bild-Geschichten sind in zufällig eingefangenen Alltagssituationen in Berlin zu sehen, er richtet sein Objektiv auf die menschliche Seite der Stadt, das bedeutet etwa: Ein Rentner trägt seine Einkäufe durch die von Graffitis gesäumte Straße, eine junge Frau spaziert mit ihrem Hund durch den mit Laub bedeckten Park – und im Hintergrund taucht immer wieder "die brutalistische, geometrische Architektur Berlins auf, markant und vertraut", wie Florian Reischauer sagt.

Aus dem Band 2 "Pieces of Berlin", die junge Frau heißt Manu. Bild: F. Reischauer

Menschen aller sozialen Schichten sind in seinen Bildern zu sehen, ihnen will er eine Stimme geben. Mehr als 1000 Porträts hat Florian Reischauer bereits gemacht und zwei Bildbände daraus publiziert. Seine Arbeiten wurden auch mit Preisen ausgezeichnet.

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel