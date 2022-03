"Alles, was wir an Hilfe geben können, geben wir"

Der Krieg gegen die Ukraine trifft den Rieder Unternehmer Gerald Salletmeier mehrfach. Der Geschäftsführer der Firma InnWert GmbH, bekannt für die Marke Outdoorer, ist seit zwölf Jahren mit der gebürtigen Ukrainerin Natalia verheiratet, hat selbst zwei Jahre in Kiew gelebt und dort eine eigene Näherei für seine Marken aufgebaut. Sein Werk in Kiew hat der Rieder mit dem ersten Kriegstag geschlossen und gleichzeitig über seinen Onlinehandel eine Hilfsaktion für die Ukraine gestartet. 20 Prozent des Umsatzes gehen direkt an Rotes Kreuz/Nachbar in Not.

Bombe während Telefonat

Es sind erschütternde Momente, die das Ehepaar Salletmeier und die Familie von Natalia seit dem 24. Februar erleben. "Erst kürzlich haben wir mit einer Tante telefoniert, und während des Gesprächs ist eine Bombe in der Nähe eingeschlagen. Zwei Tage lang haben wir nicht gewusst, was passiert ist. Mittlerweile wissen wir zumindest, sie ist noch am Leben", schildert Gerald Salletmeier. Den Jahreswechsel haben er und seine Frau bei Verwandten in Ivankiv, einer Stadt nördlich von Kiew, gefeiert. "Natalia hatte damals schon ein ungutes Gefühl, aber die Einheimischen haben nicht im Geringsten an einen Angriff geglaubt", erzählt der Rieder. "Dort, wo wir Silvester gefeiert haben, ist jetzt nichts mehr, dort ist alles zerstört. Hier wohnen die Oma und die Uroma, sie sind nun zu Verwandten aufs Land geflüchtet. Dort haben sie etwas zu essen und zu trinken, das ist das Wichtigste. Aber wir haben im Moment keinen Kontakt zu ihnen."

Rasche Hilfsaktion

Die Näherei in der Nähe von Kiew ist erst vor kurzem neu bezogen und auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Rund 30 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Seit Kriegsbeginn steht die Produktion still, das hält Gerald Salletmeier und sein Unternehmen aber nicht davon ab, zu helfen. "Natürlich sind wir dadurch auch angeschlagen, aber alles, was wir an Hilfe leisten können, geben wir her", sagt der Unternehmer. 20 Prozent des Umsatzes aus dem Online-Shop geht direkt in die Ukraine-Hilfe von Nachbar in Not. "Wichtig ist die Hilfe über Organisationen wie das Rote Kreuz oder Caritas, die eine gute Infrastruktur haben", sagt er. Private Hilfsorganisationen würden nicht selten vor Probleme in der Ukraine gestellt. "Entscheidend ist die zielgerichtete Hilfe mit Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser oder Hygieneprodukten", sagt er und ergänzt: "Auch Unterstützung bei der Suche nach Quartieren für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist ganz wichtig." Zehn Personen hat er mittlerweile schon untergebracht.

Die Ukrainerinnen Sabrina Markova (li.) und Alina Oleksiuk berichten.

Sabrina Markova und Alina Oleksiuk arbeiten für das Rieder Unternehmen. Seit einem Monat sind beide in Ried und bangen um ihre Familien in der Ukraine. "Die Eltern und die Oma leben in Donezk, mein Bruder konnte am ersten Kriegstag aus Mariupol flüchten, mein Mann ist in Moskau – es ist schrecklich und tut so weh. Nichts wird mehr sein wie früher in unserem Leben, diese ungewisse Zukunft macht uns so zerrissen."

Alina Oleksiuks Vater ist in der Ukraine zurückgeblieben, er arbeitet noch dort. Die Stiefmutter und zwei Schwestern sind nach Polen geflüchtet. Ihre Gefühle seien "wie eine Kurve, die in Wellen auf und ab verläuft. Wenn sie oben ist, dann haben wir Hoffnung, sind stolz auf unser Land, die Menschen, unseren Präsidenten, aber schon fünf Minuten später kann es ein Tief geben, und dann denkt man an alle Toten und an die Zerstörung. Im Moment bin ich vorsichtig optimistisch...", sagt Alina.

Video: Interview mit Gerald Salletmeier, Sabrina Markova und Alina Oleksiuk

"Jede Hilfe ist wichtig"

Beide haben die in Ried eingetroffenen Flüchtlinge bei der Erstaufnahme mitbetreut. Sie berichten: "Die Leute waren alle sehr müde, haben aber ihren Blick nach vorne gerichtet: Wo bekomme ich Arbeit, wie kann ich meine Kinder in eine Schule bringen, wo kann ich Deutsch lernen? Und sobald es möglich ist, wollen diese Menschen wieder in ihre Heimat, sie waren ja vorher nicht obdachlos", erzählen Alina und Sabrina.

Jede Hilfe sei wichtig, sagen die beiden jungen Frauen: "Jede Information ist wichtig, es ist wichtig, kritisch zu denken über die Berichte – was ist Propaganda, was ist Wahrheit? Wichtig sind Lebensmittel, Medikamente, Wasser." Beide sind stolz auf den Präsidenten der Ukraine und sagen: "Wir verlieren die Hoffnung nicht, dass der Krieg bald endet, dass die Ukraine gewinnt und dass wir einander wieder alle umarmen können."