Alles neu macht der Mai: Neuer Maximarkt eröffnet

RIED. Arbeiten sind im Zeitplan, derzeit Innenausbau auf Hochtouren.

Im Mai soll die Eröffnung des neuen Maximarktes erfolgen. Bild: rokl

"Wir werden im Mai eröffnen, so viel steht fest. Das trau ich mir jetzt schon zu sagen", sagt Maximarkt-Geschäftsführer Thomas Schrenk. Die Arbeiten am neuen Markt in Ried verlaufen "nach Plan", auch das Wetter sollte nun keine großen Verzögerungen nach sich ziehen, sagt Schrenk.

Derzeit wird der Innenausbau im neuen Maximarkt mit rund 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf Hochtouren betrieben. "Vom Gebäude her sind wir außen so gut wie fertig, seit Anfang der Woche werden die Arbeiten im Frischebereich, der Regalaufbau und die Arbeiten am Restaurant vorangetrieben", sagt Thomas Schrenk. Danach stehen die finalen Arbeiten an den Parkplätzen, Grünanlagen und der Fassade am Programm. 348 Gratis-Parkplätze – zum Teil in der Tiefgarage – stehen den Kunden künftig zur Verfügung.

Zufrieden mit dem Provisorium

Zwei neue Mieter werden künftig im Maximarkt zu finden sein: Die Riedberg-Apotheke und ein Geschäft der Friseur-Kette "Klipp" werden Geschäfte eröffnen. Nur noch diese beiden Geschäfte werden als externe Mieter im neuen Markt dabei sein. "Alles andere stammt aus dem Angebot des Spar-Unternehmens", erklärt der Maximarkt-Geschäftsführer.

Mit dem neuen Markt, dem viertgrößten Maximarkt nach der Verkaufsfläche, werde eine Art "Modellmarkt" errichtet. Diese Größe sei eine Idealgröße. "Die Vorfreude auf den neuen Markt ist groß, nicht nur bei Kunden, sondern auch bei unseren Mitarbeitern", sagt Schrenk. Die Unternehmensleitung sei aber auch mit der Geschäftsentwicklung im Provisorium – der Markt ist im ehemaligen Spar-Gebäude beim Leichtathletik-Stadion untergebracht – sehr zufrieden. "Es war die richtige Entscheidung, dorthin zu übersiedeln und nicht etappenweise umzubauen und gleichzeitig den Betrieb weiterzuführen", sagt Schrenk. Man liege mit dem Umsatz "weit über den Erwartungen".

Ikea kommt nicht

Dass der neue Maximarkt mit dem Möbelhaus Ikea am Eisen Wagner-Areal einen prominenten Nachbarn bekommt, stimmt nicht. Diese Gerüchte dementierte Ikea-Pressesprecherin Barbara Riedl am Montag auf Anfrage der OÖNachrichten (wir haben berichtet). Ikea werde sich in Ried nicht niederlassen. "Da ist überhaupt nichts dran", sagte die Unternehmenssprecherin.

