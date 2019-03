Alles neu bei "Lachinger's Kitchen Wine" in Schärding

SCHÄRDING. Gastronomen-Duo Stephan Demelbauer und Reinhard Redinger und ehemalige "Maader Hof"-Wirte eröffnen am 8. März ihr Lokal.

Jahrgangsweine gibt es zukünftig im ersten Stock des Traditionsbetriebes in der Silberzeile auch glasweise. Bild: BiEi

Nicht’s bleibt, wie es war, im Traditionsgastronomiebetrieb Lachinger in der Schärdinger Silberzeile. Nachdem "Hausherrin" Sandra Hofbauer das "Barista" im Erdgeschoss neu eröffnet hat und statt Pizza dort jetzt frische Speisen in Schüsseln, sogenannten Bowls, anbietet, ist es nun auch im ehemaligen Kaffeehaus und Restaurant im ersten Stock soweit.

"Es ist alles nach Plan gelaufen und wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung am 8. März", so die beiden Gastronomen Stephan Demelbauer und Reinhard Redinger, die auch selbst noch fleißig im neuen Lokal Hand anlegen. "Natürlich sind die letzten Tage bis zur Eröffnung noch ein bisschen stressig, aber das gehört dazu", so die beiden Wirte, die bis Ende des Vorjahres den "Maader Hof" am Golfplatz in Taufkirchen an der Pram erfolgreich betrieben haben.

Verändert hat sich nicht nur das Logo. "Da der Name Lachinger schon lange ein Begriff ist, haben wir diesen nicht geändert und einfach nur Kitchen and Wine hinzugefügt. Das Logo ist aber neu und modern", so Demelbauer. Bei der Einrichtung setzen die Gastronomen hingegen auf eine Komplettveränderung. "Durch die neuen Möbel ist viel mehr Platz. Wir haben 80 Sitzplätze im Restaurant und nochmal 80 im Gastgartenbereich."

Auf der Speisekarte werde ein "Mix aus regionaler und internationaler Küche aus heimischen Produkten" angeboten. "Wir werden, wie auch schon im ‘Maader Hof’, unseren Gästen bevorzugt Produkte aus dem Innviertel servieren", so Redinger. Und natürlich gäbe es auch wieder einige besondere Spezialitäten. Außerdem dürften sich die Feinschmecker auf ein paar richtig gute Tröpfchen freuen. "Die Weinkarte ist um einiges umfangreicher, als früher. Besonders ist bei uns auch, dass man edle Jahrgangsweine glasweise bekommt", so Weinkenner und Sommelier Stephan Demelbauer.

Von Montag bis Samstag wird in "Lachinger’s Kitchen & Wine" ab 8. März ganztags warme Küche serviert. Das zehnköpfige Team steht bereits motiviert in den Startlöchern. Weitere Infos online unter www.lachingers-restaurant.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema