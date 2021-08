Alles ist vorbereitet, nur die Treppe fehlt

Der Bau der Mittelschule Neukirchen wurde seinerzeit zwar ohne Fluchttreppe genehmigt, aus heutiger Sicht entspricht er aber nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Der einzige Weg nach draußen führt derzeit über den Haupteingang. Im Falle eines Brandes könnte es zu einer prekären Notsituation kommen, befürchtet Johann Prillhofer, SP-Bürgermeister von Neukirchen. Die Gemeinde hat daher vor fünf Jahren begonnen, eine Notfalltreppe zu planen. Das Projekt ist seit 2019 fertig ausgearbeitet und budgetiert, es fehlte bislang nur noch die Genehmigung des Landes. "Alle Interventionen, das Projekt voranzutreiben, gingen ins Leere", sagt Prillhofer. Das sei ärgerlich, zumal es um die Sicherheit der Schüler und Lehrer gehe.

Während der OÖN-Recherche ist neuer Schwung in die Sache gekommen. Auf Anfrage teilt ein zuständiger Sprecher der Bildungsdirektion mit, dass die sehr umfassende Bedarfsprüfung jetzt abgeschlossen sei. Die Neugestaltung des Schulvorplatzes bedurfte einiger pädagogischer, finanzieller und bautechnischer Prüfungen. Das Ergebnis werde in den kommenden Tagen an den Bürgermeister ergehen. "Für die Projektrealisierung muss die Gemeinde anschließend ein Finanzierungskonzept vorlegen."

Teil eines Gesamtprojektes

Die Fluchttreppe ist ein Teil eines Gesamtprojektes. Der Vorplatz der Schule wurde bereits neu gestaltet, die Parkplätze ausgelagert, ein Schotterplatz, auf den die Stiege "münden" soll, angelegt. Es fehle eben nur noch die Treppe. "Wir könnten schon viel weiter sein", sagt Prillhofer, der bereits die nächsten Projekte auf dem Tisch liegen hat: Die Sanierung der Volksschule und die Erweiterung der Krabbelstubengruppen.

"Neukirchen wächst und wächst, was sehr erfreulich ist. Jedoch kommen wir mit der Infrastruktur schon nicht mehr hinterher. Eigentlich bräuchten wir die zusätzlichen Krabbelstubengruppen schon diesen Herbst. Aber es braucht eben alles eine gewisse Vorlaufzeit", sagt Prillhofer.