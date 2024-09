Alles für das Zuhause und noch mehr: Herbstmesse Braunau am Wochenende

Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, findet die Herbstmesse Braunau statt. Bei freiem Eintritt wird ein breites Angebot von Wohnen über Mobilität und Gesundheit bis hin zu Freizeit und Vergnügen geboten.

Die Zusammensetzung der Aussteller und Angebote orientiere sich an aktuellen Themen und Bedürfnissen der Menschen in der Region. 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung, es gibt einen Autosalon, einen Vergnügungspark und ein Oktoberfest auf dem Freigelände. "Die Herbstmesse ist ein Treffpunkt, an dem man sich unkompliziert und ohne Hemmschwellen zu unterschiedlichen Bereichen des Lebens informieren und beraten lassen kann. Das gilt für Jung und Alt", sagt Messeleiter Herwig Untner. Mit den Blaulicht-Organisationen und insbesondere dem Zivilschutzverband biete die Herbstmesse einen zentralen Anlaufpunkt für die Beratung zu Zivil- und Selbstschutz. Auch Beratungsthemen wie Bildung, Gesundheitsvorsorge und Finanzen werden mit Ausstellern abgedeckt, die vor Ort kostenlose, persönliche Beratungen anbieten. Ein Fokus liegt außerdem auf der Gestaltung des Zuhauses. Am Freigelände befindet sich ein Vergnügungspark und das Oktoberfest, das von der Zeiler-Catering Braunau – einem Tochterunternehmen der Zeiler-Gastronomie aus Simbach – ausgerichtet wird. Am Freitag, dem Tag der Betriebe, beginnt der Festbetrieb ab 14 Uhr. Um 15 Uhr findet ein Seniorennachmittag im Zeiler-Zelt statt, ab 20 Uhr spielt die Partyband "Groovezeichen". Am Samstag ist das Bierzelt ab 10 Uhr geöffnet, abends beginnt dann die "Oktoberfest-Nacht" mit der Kultband "Guat drauf". Ein großer Familientag mit zünftigem Frühschoppen wird am Sonntag ab 10 Uhr geboten. Das spezielle Festbier zum Oktoberfest Braunau kommt auch in diesem Jahr vom Hofbräuhaus Traunstein.

"Aus gutem Grund sind die Herbstmesse und das Oktoberfest Jahr für Jahr ein wahrer Besuchermagnet für unsere gesamte Region beiderseits des Inns. Das vielfältige Angebot kann sich wirklich sehen lassen und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Als besonderer Höhepunkt macht heuer die ‘Inn-Salzach-Classic’ mit rund 200 Oldtimern bei der Herbstmesse Braunau Station", sagt Braunaus VP-Bürgermeister Johannes Waidbacher.

Herbstmesse Braunau von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September, ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

