Alles dreht sich beim großen "Werkltag"

"Alles dreht sich" ist das Motto des großen Werkltags in der Furthmühle am kommenden Sonntag, 19. Mai. Von 13 bis 17 Uhr steht die gesamte Mühle den Besuchern offen und bietet ein umfangreiches Programm.

In der Furthmühle können die Gäste beim Holzschneiden an der historischen Venezianer-Säge zuschauen, es gibt Vorführungen der Oldtimermotoren und Dampfmaschinen. An diesem Tag erhalten die Besucher auch Einblicke in die Arbeiten der Mühle vor knapp 100 Jahren, gespickt mit technischem Hintergrundwissen und Anekdoten aus dieser vergangenen Zeit. Für Kinder gibt es einen Erlebnisworkshop "Vom Korn zum Brot" und eine Hainzlbank-Holzwerkstatt mit Künstler Meinrad Mayrhofer. Am offenen Feuer können selber Zelten gebacken werden. Und natürlich ist auch die gemütliche Müller-Stube geöffnet und lädt zu Kaffee und Kuchen ein.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des "Festes der Pramtaler Museen" und des Internationalen Museumstages statt. Es gibt einen vergünstigten Eintritt. Mit einem Eintritt kann man mehrere Pramtal-Museen besuchen.

