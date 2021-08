Erwin Hörtl ist ein "alter Hase" – zumindest was die Organisation und Durchführung von Radsportveranstaltungen betrifft. Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung betreten er und sein Team bei den diesjährigen 22. Braunauer Radsporttagen – Medienpartner sind die OÖNachrichten – Neuland, denn erstmals wird am Samstag, 28. August, ab 16.30 Uhr auch ein Kinder-Radrennen ausgetragen. Der Startschuss fällt beim Rathaus in Braunau.