Aller guten Dinge sind drei - beim Therme Geinberg Lauf

Gemäß dem Motto "aller guten Dinge sind drei" soll es voraussichtlich am Sonntag, 13. November 2022, in Geinberg endlich wieder um Spitzenzeiten und -plätze gehen. Der zuletzt vom LC Geinberg veranstaltete Lauf im November 2019 konnte mit gleich zwei "Neuheiten" aufwarten: Zum einen gab es mit Herren-Sieger Josef Diensthuber ein neues Gesicht auf dem obersten Treppchen, zum anderen war erstmals ein Teilnehmer aus Singapur am Start. Li Cheng Yan war zweifellos der "Paradiesvogel" unter den 531 Läufern, die bei der 21. Auflage ins Ziel kamen. Hinter Sieger Josef Diensthuber landeten 2019 zwei Innviertler auf dem Podest: Jürgen Aigner (LAG Genböck Haus Ried) wurde mit 28 Sekunden Rückstand Zweiter und Gerold Grubmüller vom TSV Mattighofen belegte den dritten Rang.