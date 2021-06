"Alle zusammen der Natur Lebensraum zurückgeben"

"Naturschutz betrifft uns alle", sagt Josef Voglsperger aus Mehrnbach. 2018 gründete er gemeinsam mit Gleichgesinnten den Verein lebensraum:natur, mit dem er dazu beitragen will, dass sich Menschen wieder mehr mit der Natur und auch gesellschaftlich untereinander verbinden. "Wir machen Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für das Thema Biodiversität", sagt Voglsperger. In unserer Heimat verringere sich von Tag zu Tag die Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt. Da in der Natur alles intensiv miteinander vernetzt und voneinander abhängig sei, leide darunter das gesamte Ökosystem. "Wir Menschen müssen der Natur daher nicht einfach Lebensraum lassen, sondern ihn ihr endlich wieder zurückgeben", ist Voglsperger überzeugt.

Sein Projekt "Alle zusammen – Lebensraum zurückgeben – Leben und leben lassen", das er einen "Dauerläufer" nennt, wurde am Donnerstag in der Lederfabrik in Linz mit dem Landesnaturschutzpreis "Philyra 2020" in der Kategorie "Naturschützer aus Leidenschaft" ausgezeichnet.

Naturschutzlandesrat LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) konnte Voglsperger und seinen Mitstreitern 5000 Euro Preisgeld sowie die Goldene "Philyra"-Statue überreichen. Darüber hinaus wird auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Ritzlhof ein Baum gepflanzt und das Siegerprojekt mit einer sichtbaren Widmung verewigt.

Haimbuchner lobte dabei alle Projektteilnehmer in den insgesamt drei Kategorien als Naturschutzvorbilder. "Die vielen einzelnen Initiativen sind Mosaiksteinchen für den Naturschutz in Oberösterreich."

Der Verein lebensraum:natur (www.lebensraumnatur.at) mit seinen rund 140 Mitgliedern aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen will aber nicht nur selbst Projekte umsetzen – wie etwa 15 Hektar Blühflächen anlegen. "Wir bieten zudem Bühne für Projekte, sind sogar schon Motivator für Aktivitäten in den Nachbargemeinden. Es läuft", freut sich Voglsperger.