Alle Jahre wieder – diesmal leuchtet Ried aber anders

"Auf Knopfdruck wird wieder alles leuchten", kündigt Bürgermeister Bernhard Zwielehner an, will aber noch keine Details über die neue Weihnachtsbeleuchtung in Ried verraten. Nur so viel: "Es wird Schwerpunkte auf den Plätzen geben, unter anderem wird auch der Kirchenplatz mit dem Volkskundehaus miteinbezogen." Die bisherigen Lichterketten, die über den Hauptplatz gespannt wurden, wird es nicht mehr geben. Mit LED-Lampen soll die Beleuchtung energieeffizienter gehalten werden.