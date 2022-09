Alle Gruppen trotz Personalmangel wieder am Start

750 Kinder sind es in 14 Pfarrcaritas- bzw. Caritas-Einrichtungen im Bezirk Schärding, sieben neue Pädagoginnen sind dort an Bord, so die Organisation.

Obwohl alle Gruppen wieder aufsperren konnten, herrscht generell Personalmangel. "Der Personalmangel hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Um die notwendige Qualität der elementaren Bildung zu schaffen, ist aber eigentlich mehr Personal pro Gruppe notwendig", sagt Edith Bürgler-Scheubmayr vom Kuratorium der "Erhalterkonferenz kirchlicher Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen". Es gelte, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten, um das Berufsfeld attraktiver zu machen.