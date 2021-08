"Alle freuen sich auf das Derby gegen Vöcklamarkt"

Nur vier Tage lang durfte sich die Union Gurten über die Tabellenführung in der Regionalliga Mitte freuen. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Spittal/Drau gab es am vergangenen Dienstag im Heimspiel gegen den SC Weiz ein böses Erwachen: Der Tabellenführer musste mit 1:3 die erste Saisonniederlage einstecken.