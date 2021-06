Alle 261 Junghelfer bestanden Wissenstest

Die Corona-Schutzmaßnahmen "zwangen" allerdings zu einer stark veränderten Form.

"Um die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, wurden rund 85 Prozent des theoretischen Prüfungsinhaltes bereits in der jeweils eigenen Feuerwehr absolviert", so Stefan Schachermair, Hauptamtswalter für die Feuerwehrjugend im Bezirk. Zudem gab es regen Kontakt und viele Fragen via Handy. "Von den Kapiteln Allgemeinwissen über die eigene Gemeinde und Feuerwehr, Gerätekunde, Dienstgrade, vorbeugenden Brandschutz, gefährliche Stoffe, Verkehrserziehung, den taktischen Einheiten im Einsatz bis hin zu Atem- und Körperschutz und zur Unfallverhütung war alles mit dabei", so Schachermair.

Das Anwenden in der Praxis – vom Druckverband bis hin zur Reanimation in der Ersten Hilfe, dem Absetzen eines Notrufes, den verschiedensten Seilknoten und dem Absichern einer Unfallstelle – wurde dann im Stationsbetrieb durch ein Bewerterteam geprüft. "Ich gratuliere den 93 Jugend-Feuerwehrmitgliedern in Bronze, den 77 in Silber und den 91 in der höchsten Stufe in Gold ganz herzlich", so Bezirksfeuerwehrkommandant Jürgen Hell.