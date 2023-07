Zwei Innviertel bei Alkounfall mit Golfcar schwer verletzt

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am Samstagfrüh mit einem Golfcar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Auffahrtsrampe der L507 von Au kommend in Richtung Badeseegelände Wildenau (Gemeinde Aspach). Am Beifahrersitz saß ein 36-Jähriger, hinter dem Lenker standen auf einer Heckplattform ein weiterer 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau und ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Ried.

Bei der Kreuzung L507/L1091 bog der Lenker zu schnell nach links Richtung Mettmach ein. Dabei fielen die beiden hinten Mitfahrenden vom Golfcar. Beide erlitten dabei schwere Verletzungen. Der verletzte 22-Jährige wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Der 39-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen. Ein Alkotest beim 22-jährigen Lenker ergab 1,16 Promille.

