Alkolenker verursachte Unfall mit zwei Verletzten

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zu der Frontalkollision ist es gegen 11.20 Uhr im Gewerbepark in Munderfing (Bezirk Braunau) gekommen: Der 53-Jährige, der Richtung Mattighofen unterwegs war, geriet mit seinem Pkw auf die linke Spur und krachte frontal in das entgegenkommende Auto, gelenkt von einer 42-jährigen Frau aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung. Sie und ihre 26-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen. Ein Alkotest bei dem Lenker aus dem Bezirk Ried ergab einen Wert von 0,98 Promille.