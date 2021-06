Alkolenker überschlug sich mehrmals mit seinem Auto

Der 68-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der B137, der Innviertler Bundesstraße aus Richtung Schärding kommend Richtung Riedau. Im Gemeindegebiet von Andorf nickte er laut eigenen Angaben kurz ein, geriet rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Der Pkw wurde in die Höhe katapultiert und überschlug sich mehrmals auf der Fahrbahn, bis er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 68-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, keine Verletzungen erlitten zu haben. Er wurde trotzdem in das LKH Schärding gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1 Promille.