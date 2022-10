Alkolenker randalierte bei Drive-In-Restaurant

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr Freitagabend kurz nach 20 Uhr in das Drive-In eines Schnellrestaurants in Braunau ein und begann das Personal durch die Sprechanlage zu beschimpfen. Wegen seines Verhaltens und weil er mit seinem Auto die Ausfahrt blockierte, kam der Schichtleiter aus der Filiale und forderte ihn auf die Örtlichkeit zu verlassen. Der Mann stieg aus seinem Auto aus und versetzte dem Schichtleiter einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Deshalb verständigte das Personal über den Notruf die Polizei und hielt den aggressiven Mann bis zum Eintreffen der Beamten an.

Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Polizisten deutliche Alkoholisierungssymptome. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde dem 26-Jährigen vorläufig abgenommen, er wurde bei der BH Braunau am Inn und der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.