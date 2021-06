Alkolenker ohne Führerschein prallte gegen Schranke

Der Mann, ein 27-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Ried war auf der Geinberger Landesstraße aus Richtung Gurten unterwegs. Im Ortschaftsbereich von Oberaichet kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schrankenanlage, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Ein Alkotest ergab 1,76 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Am Auto, das nicht zum Verkehr zugelassen war, hatte der Mann Kennzeichentafeln eines anderen Fahzeuges angebracht. Der Mann blieb unverletzt, am Wagen entstand Totalschaden und die Schrankenanlage wurde schwer beschädigt.