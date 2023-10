Alkolenker krachte in Obernberg gegen historisches Tor

Die kleine Innviertler Gemeinde Obernberg am Inn ist bekannt für ihren schönen Marktplatz. (Archivaufnahme)

Der 40-jährige Linzer fuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem Auto in Obernberg (Bez. Ried im Innkreis) auf der Therese Riggle Straße kommend Richtung Marktplatz. Bei der Einfahrt zum Marktplatz prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen den historischen Torbogen aus Granit. Ein durchgeführter Alkotest ergab 2,78 Promille Alkohol im Blut. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried eingeliefert.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper