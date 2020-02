Alkolenker fuhr trotz Verlusts eines Vorderreifens weiter

Der junge Mann aus dem Bezirk Braunau war gegen 18 Uhr von Simbach in Richtung Altheim unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Braunau am Inn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 37-jährigen Deutschen.

Obwohl sein Auto durch die Wucht des Aufpralls einen Vorderreifen verlor, fuhr der 30-Jährige noch etwa einen halben Kilometer weiter, bevor der Pkw zum Stillstand kam. Die beiden Unfalllenker sowie der 40-jährige deutsche Beifahrer des 37-Jährigen wurden leicht verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Braunau gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Alkotest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von 1,62 Promille. Ihm wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen. Auf der B148 wurde kurzfristig in beiden Fahrtrichtungen eine Straßensperre eingerichtet. Für die Aufräumarbeiten rückte die Feuerwehr Braunau am Inn an. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, bereiteten die Fahrzeuge zum Abtransport vor und reinigten die Fahrbahn.

