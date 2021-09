Alkolenker fuhr in den Straßengraben

Der 32-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr mit seinem Auto gegen 21 Uhr auf der Kälbermooser Landesstraße, L1021, Richtung Weilhartstraße, L501. In der Ortschaft Kälbermoos, Gemeindegebiet Hochburg-Ach, geriet er in einer abschüssigen leichten Rechtskurve in den linken Straßengraben, rammte einen Leitpflock, wurde bei einer Wiesenzufahrt auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam vor dem Haus Kälbermoos 12 zum Stillstand.

Der Mann blieb dabei unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Dem 32-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.