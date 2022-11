Alkolenker fuhr Fußgänger an

Der 76-Jährige wollte am späten Nachmittag kurz nach der Kreuzung der Gutenshamer mit der Hausruck Straße die Fahrbahn queren, als er von einem Pkw erfasst wurde. Der 25-Jährige am Steuer des Wagens – er hatte 1,26 Promille Alkohol im Blut – dürfte den Pensionisten übersehen haben.

Der Innviertler kam verletzt auf dem Asphalt zu liegen. Der Alkolenker hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 76-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Ried gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.