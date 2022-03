Alkolenker bremste zu spät, zwei Verletzte

Ein 32-jähriger Rumäne fuhr am vergangenen Donnerstag gegen 23.30 Uhr mit seinem Auto auf der B 148, der Altheimer Straße, nach Altheim. In Sankt Peter am Hart (Bez. Braunau) musste der 32-Jährige seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachkommendes Auto, gelenkt von einem 33-jährigen deutschen Staatsbürger, fuhr dem Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei leicht verletzt.

Ein Alkoholtest, der mit dem 33-Jährigen durchgeführt wurde, verlief mit 1,56 Promille positiv.