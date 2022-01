Alkolenker (23) versteckte Autoschlüssel in Unterhose

Um 22.15 Uhr wurde der 23-Jährige aus dem Bezirk Braunau zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei zeigte sich, dass der Lenker unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein Test ergab 1,0 Promille.

Der junge Innviertler sei immer aggressiver geworden und habe die Herausgabe seines Autoschlüssels verweigert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Unter Anwendung von Körperkraft legten ihm die Beamten Handschellen an, die Freundin des 23-Jährigen übergab schließlich den Schlüssel, die der Mann in seiner Boxershort versteckt hatte. Danach beruhigte sich der 23-Jährige. Eine Anzeige folgt.