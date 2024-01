Alkoholisiertes Trio schlug in Braunau auf Polizisten ein

Eine Streife kam um 3.30 Uhr wegen Lärmbelästigung zu der Wohnung, in der das Trio zechte. Als die Beamten die Identität des 38-jährigen Wohnungsinhabers feststellen wollten, schlugen er und seine zwei Kumpanen auf die Polizisten ein, nicht einmal Pfefferspray konnte sie aufhalten.

Als weitere Streifen zur Unterstützung kamen, griffen die drei Betrunkenen erneut an, mithilfe der SIG konnten sie schließlich überwältigt und festgenommen werden, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. In der Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen an Marihuana. Ein 36-Jähriger wurde angezeigt, der 38-Jährige und ein 44-Jähriger wurden in die Justizanstalt eingeliefert.

