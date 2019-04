Alkoholisierter Mofa-Lenker bei Unfall verletzt

SUBEN. Ein 56-jähriger Mofa-Lenker aus dem Bezirk Schärding zog sich Dienstagmittag bei einem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu. Ein Alkotest verlief positiv.

Ein Alkotest verlief positiv.

Der Mann war mit seinem Mofa auf der B149 von Sankt Marienkirchen bei Schärding in Fahrtrichtung Sankt Florian am Inn unterwegs. Im Ortsgebiet von Suben dürfte er einen Randstein berührt haben, prallte gegen eine Leitschiene und blieb verletzt am Gehsteig liegen.

Zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und verständigten das Rote Kreuz. Der verletzte Mann wurde in das LKH Schärding eingeliefert. Ein Alkomattest verlief positiv. Außerdem besitzt der Mann keine gültige Lenkberechtigung. Er wird angezeigt.

