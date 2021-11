Alkoholisierter Lenker rammte Gegenverkehr - drei Verletzte

Der 32-jährige Lenker aus dem Bezirk Braunau am Inn lenkte kurz nach 20 Uhr sein Auto auf der L1039 in Richtung St. Johann am Walde. Dabei kam er mit dem Wagen zu weit auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei frontal den PKW einer 43-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Braunau am Inn. In ihrem Auto fuhr ihr 10-jähriger Sohn mit. Alle drei Beteiligten wurden in die Krankenhäuser Ried im Innkreis sowie Braunau am Inn eingeliefert.

Ein Alkomattest mit dem 32-jährigen Lenker verlief mit 2,04 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.