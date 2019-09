Alkoholisierter 19-Jähriger stürzte mit Lkw über Böschung

Der 19-Jährige war mit seinem Lkw auf einem Güterweg von Hauzing kommend in Richtung Pfaffing unterwegs. Plötzlich kam er mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung und blieb in einem Bachbett liegen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit der Rettung in das LKH Schärding eingeliefert werden. Ein Alkomattest verlief positiv.

