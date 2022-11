Alkolenker steckte im Straßengraben fest

Während der Streifenfahrt auf der B156, der Lamprechtshausener Straße, fanden Polizisten gegen 21.20 Uhr einen Pkw, der im Straßengraben steckte. Der Autolenker, ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, stand in der Nähe und wirkte stark alkoholisiert. Er war unverletzt, an seinem Pkw entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Die Streife alarmierte per Funk die FF Moosdorf, um den Wagen aus dem Straßengraben zu entfernen.

Die Feuerwehr musste das Fahrzeuge bergen. Bild: DANIEL SCHARINGER (DANIEL SCHARINGER)

Nach einem Alkovortest, der positiv verlief, wollte der Autolenker mit einem Zuckerl das Messergebnis beeinflussen. Aber auch der anschließend durchgeführte Alkomattest ergab noch einen Wert von 1,76 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.