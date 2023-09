Albin Holzmann ist neuer Obmann der SPÖ Andorf

Die Neuwahlen wurden vom Bezirksvorsitzenden Karl Walch geleitet und von Bezirksgeschäftsführer Florian Schiffecker begleitet. Dabei wurde Albin Holzmann als neuer Parteiobmann einstimmig gewählt, auch der neue Parteiausschuss wurde ohne Gegenstimme gewählt.

In seiner Antrittsrede bedankte sich Holzmann bei seiner Vorgängerin für deren Arbeit und ihr leidenschaftliches Engagement in der Partei. Gleichzeitig verkündete er: "Wir werden nun Schritt für Schritt an der Neuausrichtung der Ortspartei weiterarbeiten und unsere internen Strukturen festigen." Er vertraue dabei auf die hervorragende Arbeit und Unterstützung seines Teams.

