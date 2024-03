Alarm im Krankenhaus Braunau: Alles reine Übung

Der neue Bauteil 10 des Krankenhauses Braunau St. Josef brennt – für dieses hoffentlich nie wirklich eintretende Szenario wird am morgigen Donnerstag, 14. März, im und rund um das Krankenhaus Braunau geübt. Mehr als 250 Personen werden anwesend sein, rund 40 vermeintliche Opfer müssen gerettet werden. Auch Übungsbeobachter und Mitarbeiter des Krankenhauses Braunau nehmen an der Großübung teil. Ausgelöst wird Alarmstufe 3, elf Feuerwehren werden alarmiert, auch das Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommando sowie die Einsatzführungsunterstützung der Feuerwehren. Beginn der Übung ist gegen 18 Uhr, dauern soll sie rund drei Stunden. Rund um das Krankenhaus, die Filzmoser-Wiese und die Konrad-Meindl-Straße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Einsatzfahrzeuge werden teilweise auch mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sein. "Zum ersten Mal wird der neue Bauteil 10 Schauplatz einer Feuerwehr-Übung sein. Damit gewährleisten wir, dass die Feuerwehren für einen Ernstfall in diesem Gebäude bestens vorbereitet sind. Darüber hinaus sind Feuerwehr-Übungen auch gesetzlich vorgeschrieben", sagt Anton Ober, Brandschutzbeauftragter im Krankenhaus Braunau. Der neue Bauteil 10, der im Juni eröffnet wird, hat auf 16.300 Quadratmetern Geschoßfläche Platz für 158 Betten in Zweibettzimmern und für Ambulanzen.

Auch in Bayern wird es laut

Am Donnerstag, 14. März, wird bayernweit ein einheitlicher Probealarm ausgelöst. Ausgewählte Sirenen werden auf ihre Funktionsfähigkeit getestet – das bedeutet, auch bei den Nachbarn kann es laut werden. Grund zur Besorgnis besteht keiner: Auch das ist eine reine Übung. Zusätzlich wird das bayerische Innenministerium über das Modulare Warnsystem Warnnachrichten an Mobiltelefone aussenden.

