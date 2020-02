Die Büroräume werden immer moderner, minimalistischer, sagt Robert Schwemmer. Problem dabei: es hallt. Oder: "Das Baby im Obergeschoß kann nicht schlafen, weil unten der Fernseher läuft." Schwemmers Hanf-Akustikplatten, die an der Decke oder an der Wand befestigt werden können, schützen vor Lärm, verringern das Echo und bringen Ruhe in den Raum. "Wir können zwar unsere Augen schließen, unsere Ohren aber nicht", sagt der Wahl-Saiga-Hanser.