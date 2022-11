Aktionstage zu fairem Handel

Einen Info- und Verkaufsstand gibt es am Wochenmarkt am Mittwoch, 9. November, ab 8 Uhr. Tags darauf ist um 19 Uhr im Dieselkino Braunau der Dokumentarfilm "Generation Change" zu sehen. Eine Kakao-Zeremonie veranstaltet Gabi Fink am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr im Weltladen Braunau. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung bis 10. November unter praxis@finkin.at wird gebeten.

Der Fairtrade-Gedanke ist in der Stadt Braunau fest verankert, insbesondere durch das Engagement der Initiative Eine Welt, die vor mehr als 40 Jahren den Weltladen Braunau eröffnet hat. Braunau ist seit dem Jahr 2012 offiziell Fairtrade-Stadt, die HLW Braunau erlangte 2017 die Zertifizierung zur Fairtrade-School.