Aktion "Schüler retten Leben" in der Rieder Brucknerschule

An der österreichweiten Aktion "Schüler retten Leben" nahm die Rieder Brucknerschule (Mittelschule 1) teil. Ziel des Projekts ist, die Quote der Wiederbelebung durch Ersthelfer zu verbessern. Das kann vor allem durch frühzeitiges, flächendeckendes Training erreicht werden. Theoretische Inhalte und eine effektive Durchführung einer Herzdruckmassage werden pro Schuljahr in jeder Klasse von der fünften bis siebten Schulstufe im Ausmaß von zwei Einheiten durch geschulte Lehrer unterrichtet. Dabei wird der Fokus auf die wesentlichen Funktionen von Herz, Kreislauf und Gehirn gelegt. Die Schüler lernen Bewusstseins- und Atemkontrolle durchzuführen und einen Atem-Kreislauf-Stillstand zu erkennen. Auch das Absetzen eines Notrufs wird trainiert.

In kleinen Gruppen wird dann die lebensrettende Herzdruckmassage trainiert. In der achten Schulstufe führen Lehrbeauftragte des Roten Kreuzes den 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs, der in den Unterricht integriert wird, durch.

"Wenn Kinder und Jugendliche lebensrettende Sofortmaßnahmen früh lernen und regelmäßig wiederholen, bleiben diese langfristig im Bewusstsein und können in einer Notfallsituation leichter umgesetzt werden", sagt Johanna Sternbauer, Lehrbeauftragte des Roten Kreuzes.

Unterstützung von Lions Club

Dank der Unterstützung des Lions Club Ried und des österreichischen Jugendrotkreuzes konnten jetzt auch zehn Wiederbelebungspuppen für das Training angeschafft werden.