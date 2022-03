Aktion "Braunau sagt Danke" endete mit Gutscheinaktion

Für mehr als 300 Braunauer Spitalsmitarbeiter kochten die Mitarbeiter des Restaurants Tafelspitz-Nudelkuchl an drei Tagen im Dezember auf, die Innviertler Nachrichten haben berichtet. Um das Weihnachtsessen für das Corona-Gesundheitspersonal finanzieren zu können, hat Geschäftsführer Jochen Reumüller die Aktion "Braunau sagt Danke" ins Leben gerufen.

Da die Spendensumme die Kosten für das Essen übertrafen, durften sich die Krankenhausangestellten auch noch über ein Weihnachtsgeschenk mit regionalen Produkten freuen. Die noch verbleibende Spendensumme in der Höhe von 3280 Euro wurde jetzt von "Shopping in Braunau" um weitere 300 Euro aufgestockt.

Reumüller kaufte um die Summe insgesamt 358-Brücken-Zehner und überreichte diese an die Betriebsräte Maria Kolnhofer und Markus Simböck. Die Gutscheine werden an Mitarbeiter mit niedrigeren Einkommen verschenkt.

"Es ist sensationell, dass sich so viele Personen so großzügig an der Aktion beteiligt haben. Diese Herzensangelegenheit von mir wurde zu einem Riesenerfolg, womit ich wirklich nicht gerechnet hatte", sagt Reumüller.