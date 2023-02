Aktien sind hier sehr hoch im Kurs

Es braucht das Gespür für den richtigen Moment. Wer im wahrsten Sinne des Wortes geschickt handelt, kann sein Guthaben Schritt für Schritt aufstocken. Die Rede ist von der Börse, dem Ort, an dem Geld in Unternehmen investiert und auf steigende – oder auch fallende – Kurse gesetzt wird. Im Rahmen des OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Oberösterreich können Jung und Alt noch bis 22. März ihr Können am Markt online auf spielerische Weise unter Beweis stellen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren stehen auch heuer wieder zahlreiche Innviertler Schulklassen im Wettbewerb und rittern um den Sieg. So auch die Schüler der 3BK der Handelsakademie Schärding, die in der Einzelwertung antreten. "Für die Jugendlichen sind die wirtschaftlichen Abläufe anfangs immer sehr abstrakt", erklärt Simone Humer. Die HAK-Lehrerin betreut die Schärdinger Klasse im Rahmen des Unterrichtsfachs "Businesstraining und Projektmanagement". "Das Börsespiel ist ein super Anknüpfungspunkt, an dem man Sachen gut veranschaulichen und die Theorie mit der Praxis verbinden kann", so Humer. Es ist aber auch der Anreiz auf einen Fortschritt in der Rangliste, der die Jugendlichen anspornt. "Unter den Schülern ist mittlerweile auch ein interner Wettbewerb entstanden", freut sich die Lehrerin. "Jeden Morgen, wenn die Börsen öffnen, schauen sie sich gleich die Kurse an und wie sich ihr Depot im Vergleich zum Vortag entwickelt hat."

Mehr zum Thema Wirtschaft Börsespiel: Ein Duo setzt sich von der Konkurrenz ab LINZ. Albert Moser und Florentina Strasser führen die Erwachsenenwertung an – Einstieg ist jederzeit möglich. Börsespiel: Ein Duo setzt sich von der Konkurrenz ab

Gute Vorbereitung

"Der Wettbewerbsgedanke ist auf jeden Fall eine zusätzliche Motivation", sagt auch Susanne Deschberger, die an der Handelsakademie in Ried unterrichtet. An der Schule wird seit knapp zehn Jahren der Ausbildungsschwerpunkt "Finanz- und Risikomanagement" angeboten. Der aktuelle erste Jahrgang spielt gemeinsam in der Klassenwertung um den Sieg. "Am Anfang jeder Unterrichtsstunde präsentieren zwei Schüler die Depotentwicklung. Sie erklären, warum sie sich in der Gruppe zum Kauf oder Verkauf entschieden haben", erzählt Deschberger. Die Krux beim Börsespiel sieht die Lehrerin in der Kurzfristigkeit. "Beim Aktienhandel muss man im realen Leben längerfristig denken. Beim Börsespiel geht es darum, in der kurzen Zeit so viel Ertrag wie möglich zu generieren." Trotzdem sei der Wettbewerb eine gute Vorbereitung auf das "reale" Leben. "Die Schüler lernen extrem viel dabei. Und es interessiert sie auch, weil das Thema Finanzierung früher oder später auf jeden zukommen wird."

Laut Simone Humer könne im Spiel viel Erfahrung gesammelt werden, der Druck sei nicht so groß – im Gegensatz zum Lerneffekt: "Die Scheu vor abstrakten Themen nimmt durch die spielerische Unterrichtsgestaltung ab. Sie soll die Schüler ermutigen, sich bei der Veranlagung etwas zu trauen. Das geht leichter, wenn man das Wissen darüber hat."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer