AK Braunau holte für Mitglieder mehr als 4,5 Millionen Euro

5511 Mitglieder wandten sich im Vorjahr mit arbeits- und sozialrechtlichen Fragen an die Arbeiterkammer (AK) Braunau. Durch außergerichtliche Interventionen in 113 Fällen wurden in Summe 157.000 Euro an vorenthaltenem Entgelt hereingebracht. Durch Rechtsvertretung vor dem Arbeitsgericht mussten in 40 Fällen 421.945 Euro erkämpft werden, so AK-Bezirksstellenleiter Stefan Wimmer bei einer Präsentation mit Andreas Stangl, dem Präsidenten der AK Oberösterreich.

In Sozialrechtsangelegenheiten erstritt die AK Braunau 3,78 Millionen Euro, dabei ging es hauptsächlich um Pensions- und Rentenansprüche sowie um Pflegegeld. Zusätzlich wurden im Vorjahr für 45 Arbeitnehmer aus sechs insolventen Betrieben rund 240.000 Euro durchgesetzt. Als Beispiel nennt die AK den Fall einer Arbeitnehmerin aus dem Bezirk Braunau, die als Projektleiterin beschäftigt war, ehe sie erkrankte und sich in stationäre Behandlung begeben musste. Vier Monate nachdem sie krank geworden war, habe sie von ihrem Chef die Kündigung übermittelt bekommen. Die junge Frau wandte sich an die AK Braunau, diese machte die Firma darauf aufmerksam, dass aufgrund der Kündigung im Krankenstand der Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehe. Zudem habe die Arbeitnehmerin bereits seit einigen Monaten kein Geld mehr bekommen. Daher forderte die AK zur Nachzahlung auf, das Unternehmen zahlte rund 9400 Euro brutto nach, so die Kammer.

Weite Wegstrecken

Nur 23,5 Prozent der Arbeitnehmer aus dem Bezirk Braunau haben ihren Arbeitsplatz am Wohnort, so die AK. 42,1 Prozent pendeln innerhalb des Bezirks, 34,4 Prozent müssen aus dem Bezirk auspendeln. 29,9 Prozent der Betroffenen müssen dafür hin und retour mindestens 40 Kilometer zurücklegen.

Da der Bezirk Braunau in puncto Berufspendler eine starke Verflechtung mit dem Raum Salzburg aufweist, sei der weitere Ausbau der Bahn zwischen Salzburg und dem Bezirk ein besonders wichtiges Anliegen, so die AK. Auch die Modernisierung und Elektrifizierung der Mattigtalbahn solle rasch fortgesetzt werden.