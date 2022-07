Aggressiver Kunde verletzte bei seiner Flucht eine Polizistin

Ein 32-jähriger aggressiver Kunde hat Freitagabend eine Polizistin in Schalchen (Bezirk Braunau) bei seiner Flucht verletzt. Er verpasste der Beamtin einen Kniestoß und kratzte sie am Arm. Kurze Zeit später trat er ihr noch mit voller Wucht gegen die Schulter. Die Polizistin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Der 32-Jährige konnte schlussendlich von einem Anrainer angehalten und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Er wurde festgenommen, berichtete die Polizei. Zeugen riefen Freitagabend die Polizei, weil sich ein 32-Jähriger in einem Geschäft in Schalchen aggressiv verhielt. Als die Beamten eintrafen und die Identität des Mannes feststellen wollten, lief er davon. Bei seiner Flucht durch diverse Gärten im Gemeindegebiet von Schalchen warf er mehrere Gegenstände weg – unter anderem auch eine Tasche, in der sich Diebesgut eines Einbruchsdiebstahls vom selben Tag befand.

In der Ortschaft Auffang nahmen Polizisten den Mann wieder wahr und forderten ihn zum Stehenbleiben auf. Dies ignorierte er aber und ging auf die Beamten los. Nach einem Gerangel, bei dem er die Polizistin attackierte, konnte er neuerlich flüchten. Bei der Überquerung eines Gartenzauns erfolgte der Tritt gegen die Schulter. Danach lief er weiter durch eine Hecke, ehe der Anrainer ihn stoppen konnte. Der 32-Jährige wurde festgenommen und zur Einvernahme in die Polizeiinspektion gebracht. Die Ermittlungen waren am Samstag noch am Laufen.