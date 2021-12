Aggregate gefragt: "So viele Stromerzeuger verkauft wie noch nie"

Stark nachgefragt werden in letzter Zeit Notstromaggregate. Das spürt auch das Handelsunternehmen Elmag aus Tumeltsham: "Das zieht sich über alle Bereiche, von Geräten für öffentliche Institutionen und Unternehmen bis zum privaten Bereich", sagt Christian Weiss, Produktmanager für Stromerzeuger bei der Elmag. "Das hat sich lange angebahnt, aber einen Höhepunkt hatten wir im Herbst. Im Oktober und November haben wir so viele Stromerzeuger verkauft wie normalerweise in einem Jahr."

Wer sich ein Gerät für den Privatgebrauch kaufen will, solle sich im Vorfeld über die Treibstofflagerung informieren. "Benzin sollte wegen der hohen Entzündlichkeit nur in kleinen Mengen um die 20 Liter am selben Ort gelagert werden, Bei Diesel würde ich mir auch bei größeren Mengen keine Sorgen machen", sagt Weiss. Wichtig sei auch, auf die Haltbarkeit zu achten. "Dass Benzin nur ein halbes bis ein Jahr gelagert werden kann, wissen noch relativ viele Leute. Früher konnte man Diesel wesentlich länger lagern, heute wird aber Biotreibstoff beigemengt, sodass auch Diesel nur noch etwa ein Jahr hält."

Es sei daher sinnvoll, ein Aggregat zu kaufen, das denselben Treibstoff benötigt wie das eigene Auto. Alternativ gibt es Alkalytbenzin oder biofreien Diesel zu kaufen, die bis zu fünf Jahre halten.

Allzu große Mengen seien im Regelfall aber ohnehin nicht notwendig. "Der Anspruch sollte nicht sein, im Blackout genauso viel Strom verbrauchen zu können wie bei regulärer Stromversorgung über das öffentliche Netz. Viel sinnvoller ist es, sich auf das Wesentliche zu beschränken, zum Beispiel kochen und heizen. Da kommt man auch mit recht kleinen Mengen Treibstoff mehrere Tage aus."