Älteste Wirtin Österreichs gestorben

Mehr als 70 Jahre lang stand Frieda Stranzinger in der Wirtsküche und verwöhnte ihre Gäste mit (Innviertler) Köstlichkeiten in der "Kaiserlinde" in Polling. Das Gasthaus übernahm sie 1947 von den Schwiegereltern und übergab es 1988 Tochter Elfi. Doch auch noch im hohen Alter half sie tatkräftig mit. Gestern verstarb sie im 104. Lebensjahr.

Frieda Stranzinger war weit über die Pollinger Gemeindegrenze hinaus bekannt. Als älteste Wirtin Österreichs wurde sie medial oft porträtiert. Sie war Ehrenbroschenträgerin des oö. Kameradschaftsbundes, Ehrenfahnenmutter des Kameradschaftsbundes Polling und Mitglied aller örtlichen Vereine. Mit 98 Jahren bekam sie die Wirtschaftsmedaille der WKOÖ.