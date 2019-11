Älteste Farbenfabrik und ältestes Fastensanatorium

Der bereits 22. Band der heimatkundlichen Schriftenreihe "Der Bundschuh" serviert 25 Beiträge aus dem Inn- und Hausruckviertel: Matthias Huber behandelt die Breidt’sche Schwarzfarbenfabrik Schardenberg-Hamerling, die einst die älteste Farbenfabrik im deutschsprachigen Raum war. An das älteste Fastensanatorium Österreichs, das Naturheilsanatorium Schwartz in Altheim, dessen Ära vor rund 50 Jahren endete, erinnert Rudolf Mitterbauer.

Neben laténezeitlichen Siedlungsplätzen geht es auch um archäologische Forschungen und das neue Römer-Museum in Altheim. Franz Buchinger erinnert daran, dass mit dem Friedensvertrag zu Schärding vor 650 Jahren europäische Geschichte geschrieben wurde. Vier Beiträge sind fast vergessenen Musikern gewidmet: Johann Georg Scheicher aus Vöcklamarkt, Karl Köchl aus Riedau und Thaddäus Susan, der von 1831 bis 1838 Pfleger und Landrichter von Ried war und mit Carl Maria von Weber in freundschaftlichem Kontakt stand. Und es geht um alte Noten des Spielmanns Andreas Hagn aus Piesenham.

Mit der Feuerlöschordnung der kaiserlich-königlich landesfürstlichen Kreisstadt Ried aus dem Jahr 1858 setzt sich Alfred Pixner auseinander. Auguste Erlachner schildert den Häuserhandel ihrer Großeltern vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre.

Da Flüchtlingskindern der Besuch der örtlichen Volksschulen vorerst nicht gestattet war, entstanden allein im Bezirk Schärding 28 Flüchtlingsschulen – Johann Klaffenböck erörtert am Beispiel Kopfing den Schulalltag der Flüchtlingskinder und ihrer Lehrer in den Jahren 1945 bis 1950.

Mit den fossilen Hölzern aus der Sammlung Hötzinger, von denen die meisten Stücke aus dem Hausruck und Sauwaldgebiet stammen, setzen sich der Eigentümer und Otto Cichocki vom Vienna Institute for Archaeological Science der Universität Wien auseinander.

Michael Hohla erzählt im aktuellen Bundschuh, wie sich der Bärlauch im Innviertel aus dem kulinarischen Nichts zum Massenphänomen entwickelte. Johanna Samhaber nimmt das Vogelparadies Unterer Inn, das von Menschenhand geschaffen wurde, unter die "Lupe".

Präsentationen

Der 22. Band des „Bundschuh“ wird am Dienstag, 5. November, ab 19 Uhr im Rieder Sparkassen-Stadtsaal präsentiert – sowie am Donnerstag, 7. November, ab 19.30 Uhr in der Neuen Mittelschule Kopfing. Wobei jeweils musikalisch umrahmt wird. Erhältlich ist das Werk um 21,90 Euro.